Владельцы машин в Кишиневе могут разориться: Стали известны цены по районам на парковки в столице, мэрия намерена сделать их платными в ближайшее время

Мэрия Кишинева собирается сделать общественные парковки в столице платными.
Сколько будут стоить общественные парковки в Кишиневе.
Водители смогут выбирать между почасовой оплатой или абонементом на разные периоды: 7, 30, 90, 180 и 365 дней.
В настоящее время проект находится на этапе общественного обсуждения.
«Зона 1» (сектора Центр и Рышкановка)
- 7 дней — 560 леев.
- 30 дней — 2400 леев,
- 90 дней — 7200 леев,
- 180 дней — 14400 леев.
- Годовой абонемент — 28 800 леев.
- Стоимость одного часа — 20 леев.
«Зона 2» (сектора Буюканы, Телецентр, Ботаника и Чеканы)
- 7 дней — 420 лей;
- 30 дней — 1800 лей;
- 90 дней — 5400 леев.
- 180 дней — 10800 леев.
- Годовой абонемент — 21 600 леев.
- Стоимость одного часа — 15 леев.
«Зона 3» (прилегающие улицы секторов Центр, Телецентр, Чеканы, Буюканы, Ботаника и Рышкановка)
- 7 дней — 280 леев;
- 30 дней — 1200 леев;
- 90 дней — 3600 леев.
- 180 дней — 7200 леев.
- Годовой абонемент — 14 400 леев.
- Стоимость одного часа — 10 леев.