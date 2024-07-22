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Владельцы машин в Кишиневе могут разориться: Стали известны цены по районам на парковки в столице, мэрия намерена сделать их платными в ближайшее время

Публикуем прайс на парковки с указанием зон на карте Кишинева.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Кишинева собирается сделать общественные парковки в столице платными.

Сколько будут стоить общественные парковки в Кишиневе.

Водители смогут выбирать между почасовой оплатой или абонементом на разные периоды: 7, 30, 90, 180 и 365 дней.

В настоящее время проект находится на этапе общественного обсуждения.

«Зона 1» (сектора Центр и Рышкановка)

  • 7 дней — 560 леев.
  • 30 дней — 2400 леев,
  • 90 дней — 7200 леев,
  • 180 дней — 14400 леев.
  • Годовой абонемент — 28 800 леев.
  • Стоимость одного часа — 20 леев.

«Зона 2» (сектора Буюканы, Телецентр, Ботаника и Чеканы)

  • 7 дней — 420 лей;
  • 30 дней — 1800 лей;
  • 90 дней — 5400 леев.
  • 180 дней — 10800 леев.
  • Годовой абонемент — 21 600 леев.
  • Стоимость одного часа — 15 леев.

«Зона 3» (прилегающие улицы секторов Центр, Телецентр, Чеканы, Буюканы, Ботаника и Рышкановка)

  • 7 дней — 280 леев;
  • 30 дней — 1200 леев;
  • 90 дней — 3600 леев.
  • 180 дней — 7200 леев.
  • Годовой абонемент — 14 400 леев.
  • Стоимость одного часа — 10 леев.