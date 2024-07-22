Пожар начался на балконе из-за установки майнинговых машинок в Иркутске

В 22-этажном доме в ночь на 22 июля начался пожар в квартале «Стрижи». Люди, которые заметили огонь на балконе седьмого этажа, обратились к специалистам. На место были направлены шесть машин и 18 человек. Причиной пожара стало нарушение правил безопасности и пользования майнинговыми машинками. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Иркутской области.