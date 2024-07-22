Пожар начался на балконе из-за установки майнинговых машинок в Иркутске

В 22-этажном доме в ночь на 22 июля начался пожар в квартале «Стрижи». Люди, которые заметили огонь на балконе седьмого этажа, обратились к специалистам. На место были направлены шесть машин и 18 человек. Причиной пожара стало нарушение правил безопасности и пользования майнинговыми машинками. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Иркутской области.
— Число пожаров, на которых обнаруживается поврежденное майнинговое оборудование, не снижается. Безграмотные и безответственные криптодобытчики чаще всего устанавливают «машинки» на балконах и в пустых квартирах, при этом оставляют технику, работающую круглосуточно, без присмотра. Шумоизоляционные и виброизоляционные боксы, выполненные из горючих материалов, создают дополнительную пожарную нагрузку, — сообщают в пресс-службе.
Огонь потушили менее чем за пять минут. Пострадавших нет, но пламя на площади в два кв. м успело повредить стеновые панели и сами машинки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутская область нуждается в продавцах и водителях.