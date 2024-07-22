Около 140 тыс. жителей Башкирии имеют долги по ЖКХ

«По состоянию на июль судебные приставы республики уже взыскали порядка более 467 млн рублей в пользу ресурсоснабжающих организаций. Сотрудники службы активно работают в этом направлении, ведь суммы, накопленные недобросовестными потребителями — это недополученные деньги, которые, в том числе, могли бы повысить и качество поставляемых услуг», — пояснили в пресс-службе ведомства.