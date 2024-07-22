Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 140 тыс. жителей Башкирии имеют долги по ЖКХ

Чтобы заставить злостных неплательщиков закрыть долги, судебные приставы республики начали поквартирный обход.

Около 140 тыс. жителей Башкирии имеют долги по ЖКХ. Чтобы заставить злостных неплательщиков закрыть долги, судебные приставы республики начали поквартирный обход.

Как сообщили в УФССП по РБ, инициирована акция «За комфорт надо платить!». Вместе с представителями ресурсоснабжающих организаций приставы перед началом нового отопительного сезона начали обходить жильцов-должников. Тех, кто откажется покрывать долги будут привлекать к административной ответственности — штрафам и иным наказаниям: отключение подачи услуг, арест имущества, ограничение права выезда за территорию России.

«По состоянию на июль судебные приставы республики уже взыскали порядка более 467 млн рублей в пользу ресурсоснабжающих организаций. Сотрудники службы активно работают в этом направлении, ведь суммы, накопленные недобросовестными потребителями — это недополученные деньги, которые, в том числе, могли бы повысить и качество поставляемых услуг», — пояснили в пресс-службе ведомства.

ЖКХ