Около 140 тыс. жителей Башкирии имеют долги по ЖКХ. Чтобы заставить злостных неплательщиков закрыть долги, судебные приставы республики начали поквартирный обход.
Как сообщили в УФССП по РБ, инициирована акция «За комфорт надо платить!». Вместе с представителями ресурсоснабжающих организаций приставы перед началом нового отопительного сезона начали обходить жильцов-должников. Тех, кто откажется покрывать долги будут привлекать к административной ответственности — штрафам и иным наказаниям: отключение подачи услуг, арест имущества, ограничение права выезда за территорию России.
«По состоянию на июль судебные приставы республики уже взыскали порядка более 467 млн рублей в пользу ресурсоснабжающих организаций. Сотрудники службы активно работают в этом направлении, ведь суммы, накопленные недобросовестными потребителями — это недополученные деньги, которые, в том числе, могли бы повысить и качество поставляемых услуг», — пояснили в пресс-службе ведомства.