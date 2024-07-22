Стала известна программа Фестиваля ухи в Новосибирске

В Новосибирске 27 июля впервые пройдет Фестиваль ухи. Мероприятие состоится в парке «Бугринская роща», начало в 12:00, вход для зрителей свободный. Об этом сообщает Дирекция городских парков НСК.
Фестиваль ухи пройдет в День Оби, который отпразднуют в Новосибирске в парке «Арена». Во время фестиваля зрителей ждут соревнования по приготовлению самой вкусной ухи, кулинарные мастер-классы, праздничный концерт, интерактивные игры, рынок от местных производителей.
За звание лучшего рыбного супа поборются 3 команды профессиональных поваров. Рецепты они используют самые разные. Самое вкусное блюдо определят гости фестивали в результате голосования.
В июле в Новосибирске запланировано проведение 6 фестивалей.