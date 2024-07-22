Стала известна программа Фестиваля ухи в Новосибирске

Фестиваль ухи пройдет в День Оби, который отпразднуют в Новосибирске в парке «Арена». Во время фестиваля зрителей ждут соревнования по приготовлению самой вкусной ухи, кулинарные мастер-классы, праздничный концерт, интерактивные игры, рынок от местных производителей.