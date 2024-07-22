Стартовал прием в вузы: абитуриентам предлагается более восьми тысяч бюджетных мест

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. Начался прием документов в молдавские вузы, абитуриенты могут выбрать обучение в одном из 16 высших учебных заведений страны, которые предлагают более 200 специальностей и учебных программ.
Зачислить в высшие учебные заведения планируется около 15 000 студентов. Они смогут претендовать на 8697 бюджетных мест. Около 25% мест будут отданы сектору образования и социальной работы.
Документы для поступления в высшие учебные заведения Молдовы по программе лиценциата в нынешнем году впервые можно будет подавать онлайн через специально разработанную платформу, об этом на пресс-конференции в понедельник объявил министр просвещения и исследований Дан Перчун.
Платформа откроется 22 июля, абитуриенты смогут выбрать продолжение обучения в одном из 12 государственных и четырех частных вузов Молдовы.
Основная приемная сессия завершится 31 июля, промежуточные результаты будут объявлены 2 августа. Дополнительная сессия пройдет
Кандидаты могут подать заявку максимум в три университета, в каждом из которых они выберут максимум три специальности.