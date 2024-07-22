Рейс Архангельск — Петербург вернулся в аэропорт после вылета

Как указали в надзорном органе, предварительно, траектория была изменена по техническим причинам. В самолете авиакомпании «Россия» находились 87 пассажиров, они ожидают резервный борт.
«Архангельская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований примет меры реагирования», — говорится в сообщении филиала транспортной прокуратуры.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что рейс в Архангельск вылетел с задержкой в 1,5 часа из-за открывшего люк пассажира.