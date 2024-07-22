Омич нашел в лесу редкие грибы-паразиты

Омич во время вылазки в лесу обнаружил редкий паразитирующий вид грибов. О своей находке он поделился в паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области» во «ВКонтакте».
К посту омич также приложил фотографию необычных грибов.
Фото: vk.com/omskmushroom
«Вот, впервые встретил в лесу такой гриб. Климакодон северный», — прокомментировал фото грибник Алексей Тищенко.
По информации из открытых источников, климакодон северный — это гриб-паразит, поскольку может вредить ослабевшим деревьям, но смотрится довольно эффектно благодаря своей правильной структуре.