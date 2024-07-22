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Оранжевый уровень опасности из-за жары ввели в Волгоградской области

Синоптики предупреждают волгоградцев об оранжевом уровне погодной опасности.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 89% 758 мм рт. ст. +24°

Оранжевый уровень погодной опасности сохраняется в Волгоградской области в связи с высокими температурами. Жители с трудом переносят аномальное пекло выше сорока градусов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Гидрометцентра, волгоградцев предупреждают об отсутствии осадков и почвенной засухе на полях с яровыми культурами в северо-восточных районах.

Период предупреждения пожарной опасности продлили до обеда 24 июля. Спасатели напоминают о правилах безопасности. В летний сезон халатность чревата серьезными последствиями.

В отдельных районах области будет гроза и сильный ветер, порывы которого достигнут 20 метров в секунду.