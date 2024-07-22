Оранжевый уровень опасности из-за жары ввели в Волгоградской области

Оранжевый уровень погодной опасности сохраняется в Волгоградской области в связи с высокими температурами. Жители с трудом переносят аномальное пекло выше сорока градусов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Гидрометцентра, волгоградцев предупреждают об отсутствии осадков и почвенной засухе на полях с яровыми культурами в северо-восточных районах.