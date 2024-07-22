В Ростове во время ливня цены на поездки в такси подняли в три раза

Утром 22 июля стоимость услуг такси в Ростове-на-Дону резко повысилась во время ливня. На это пожаловались некоторые жители города.
По словам ростовчан, в отдельных случаях стоимость поездки в пределах донской столицы якобы «повышали почти три раза».
Например, плата по одному из сравнительно коротких маршрутов составляла 400 рублей, а при вызовах на более дальние расстояния доходила до 1 тысячи рублей. При этом машины из-за непогоды приходилось ждать дольше обычного.
Отметим, к полудню дорожная ситуация стабилизировалась, и цены на такси снова снизились до прежнего уровня.
По данным синоптиков, в течение 22 и 23 июля местами по области, в том числе в Ростове-на-Дону, еще могут пройти новые дожди. Осадки могут быть с грозами, градом и ветром до 20−22 м/с.