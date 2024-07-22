Гафаров поручил дорожникам следить за ливневками в Казани

Гафаров упомянул аварию с автобусом в районе остановки на улице Комарова. После прошедшего в Казани ливня там размыло дорогу так, что в асфальте появилась яма. Заехав в нее водитель автобуса на мгновение потерял управление и врезался в столб. К счастью, обошлось без пострадавших. В связи с этим руководитель исполкома попросил дорожников обратить более пристальное внимание на состояние ливневок. По его словам, если их размыло дождем, нужно сразу навести порядок, чтобы не допустить подобных аварий.