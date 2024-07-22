До конца июля в домах пяти районов Перми пройдут отключения холодной воды

В период с 22 по 30 июля в Перми запланированы временные отключения холодной воды. Это связано с ремонтными работами на сетях, сообщает компания «Новогор-Прикамье». В частности, будет проведена замена задвижек и участков сетей, а также подключение и промывка вновь построенных водоводов.