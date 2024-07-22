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Стало известно, какие адреса затронет отключение холодной воды в Центральном районе Братска 24 июля 2024

Без воды останется Центральный район Братска 24 июля 2024.

Источник: Комсомольская правда

Отключение холодной воды в Центральном районе Братска 24 июля 2024 произведут для работы на водопроводных сетях. Это необходимо для подготовки к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Отключение холодной воды в Центральном районе Братска 24 июля 2024

— Масштабные работы планируются на насосной станции МП «ДГИ» — замена существующих запорных арматур и врезка новых. В связи с этим необходим останов подземного водозабора. Под отключение попадут 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27-ой микрорайоны, — сообщили в «Водоканале».

Для обеспечения водой на период отключения будут работать шесть водовозок. Также частично подачу воды ограничат в других микрорайонах Центрального района. Вот что известно об отключение холодной воды в Центральном районе Братска 24 июля 2024.