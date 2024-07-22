Более тысячи тонн мусора вывезут со свалок в центре Волгограда

В порядок приведут пять мест. Зачистят от стихийных свалок часть поймы реки Царицы у Астраханского моста, участки у автовокзала, рядом с пересечением улиц Качинцев и Селенгинской, а также Крылова и Чуйкова. Уберут мусор и у дома на улице Чапаева, 10. Туда день за днем сваливают бытовые и строительные отходы горожане.