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Более тысячи тонн мусора вывезут со свалок в центре Волгограда

Мэрия ищет подрядчика, который зачистит центр Волгограда от свалок.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Волгограда объявила аукциона по поиску подрядчика, который зачистит улицы Центрального района от свалок. Победителю конкурса предстоит вывезти более 1000 тонн строительного мусора из захламленных мест общего пользования, сообщили в мэрии.

В порядок приведут пять мест. Зачистят от стихийных свалок часть поймы реки Царицы у Астраханского моста, участки у автовокзала, рядом с пересечением улиц Качинцев и Селенгинской, а также Крылова и Чуйкова. Уберут мусор и у дома на улице Чапаева, 10. Туда день за днем сваливают бытовые и строительные отходы горожане.

экология