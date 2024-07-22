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Омская прокуратура начала проверку из-за затопления домов на 19-й Линии

Накануне там произошел крупный пожар.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура начала проверку из-за подтопления частного сектора на 19-й Линии в Омске. Сегодня там произошел опасный сход воды из колодца.

Выход воды из колодца водоразборной колонки образовался рядом с местом, где в субботу произошел пожар из-за утечки газа из подземного газопровода. На место происшествия выехал зампрокурора Алексей Черемнов и старший помощник прокурора Кирилл Степанов.

Сейчас прорыв воды ликвидирован. Работы по осушению и восстановлению электроснабжения и газоснабжения поставлены на контроль.