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В двух районах Кубани ввели карантин из-за повилики

В Динском и Славянском районах Краснодарского края обнаружены очаги распространения повилики — опасного карантинного сорняка-паразита. В связи с этим на зараженных территориях установлены карантинные зоны, сообщает пресс-служба южного межрегионального управления Россельхознадзора.

В Динском районе карантинная зона охватывает 745 га в границах Новотитаровского сельского поселения. В Славянском районе под карантин попали 746 га в районе поселка Кирпичный.

Повилика — это бесхлорофилльное растение-паразит, питающееся соками других растений и вызывающее их гибель.

Также карантинные меры действуют в Красноармейском, Северском и Кавказском районах края. С начала года сорняк был обнаружен в 20 муниципалитетах Кубани. Всего на территории края уже установлено 35 карантинных фитосанитарных зон по повилике общей площадью более 8 тыс. га. В карантинных зонах вводятся ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением сорняка и ликвидацию его очагов.

сельское хозяйство