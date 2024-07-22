В двух районах Кубани ввели карантин из-за повилики

Также карантинные меры действуют в Красноармейском, Северском и Кавказском районах края. С начала года сорняк был обнаружен в 20 муниципалитетах Кубани. Всего на территории края уже установлено 35 карантинных фитосанитарных зон по повилике общей площадью более 8 тыс. га. В карантинных зонах вводятся ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением сорняка и ликвидацию его очагов.