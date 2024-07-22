В Феодосии больше двух месяцев будут отключать воду

Для того, чтобы заполнить питьевой воды резервуары, обеспечивающих подачу воды в центр и Челноковский массив, был разработан график подачи воды. Это позволит осуществлять подачу воды всем потребителям в условиях ухудшения ситуации с водоснабжением. Графики будут действовать с 22 июля до 30 сентября.