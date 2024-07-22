В Феодосии больше двух месяцев будут отключать воду

В Феодосии будут ограничивать водоснабжение с 22 июля до 30 сентября 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».
Ограничения связаны с аварийным состоянием участка магистрального Челноковского водовода диаметром 0,8 метра. Еще один фактор — повышение разбора в условиях аномально высокой температуры. Такое положение дело привело к тому, что существенно увеличился отбор воды из разводящих сетей.
Для того, чтобы заполнить питьевой воды резервуары, обеспечивающих подачу воды в центр и Челноковский массив, был разработан график подачи воды. Это позволит осуществлять подачу воды всем потребителям в условиях ухудшения ситуации с водоснабжением. Графики будут действовать с 22 июля до 30 сентября.
«В случае увеличения запасов ресурса в резервуарах чистой воды время подачи воды будет увеличено», — говорится в сообщении.