В Купчино под деревом нашли двухсотлетний «клад». Фото

Серебряные пять копеек 1815 года обнаружили во время сноса аварийного дерева на улицу Турку во Фрунзенском районе Петербурга. Судя по аверсу, монету отчеканили в Российской империи на петербургском монетном дворе. О находке в понедельник, 22 июля, рассказали в телеграм-канале муниципального округа № 72.