В центре Ростова рухнувшее дерево повредило сразу пять машин

Утром 22 июля в центре Ростова-на-Дону рухнувшее из-за стихии дерево перекрыло проезжую часть и повредило сразу пять машин. Эту информацию подтвердили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Предварительно, инцидент произошел в районе Социалистической, 84, недалеко от пересечения с переулком Семашко. Данных о пострадавших людях не поступало.
Напомним, ранее ростовчане в соцсетях пожаловались на потопы и падения деревьев из-за утренней стихии. К слову, возможность ливней с грозами, градом и ветром до 20−22 м/с еще сохранится в течение сегодняшнего дня, а также 23 июля.