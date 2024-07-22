В центре Ростова рухнувшее дерево повредило сразу пять машин

Напомним, ранее ростовчане в соцсетях пожаловались на потопы и падения деревьев из-за утренней стихии. К слову, возможность ливней с грозами, градом и ветром до 20−22 м/с еще сохранится в течение сегодняшнего дня, а также 23 июля.