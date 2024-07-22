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В центре Ростова рухнувшее дерево повредило сразу пять машин

Во время непогоды в центре Ростова рухнуло дерево, повреждения получили пять машин.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 89% 758 мм рт. ст. +24°

Утром 22 июля в центре Ростова-на-Дону рухнувшее из-за стихии дерево перекрыло проезжую часть и повредило сразу пять машин. Эту информацию подтвердили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Предварительно, инцидент произошел в районе Социалистической, 84, недалеко от пересечения с переулком Семашко. Данных о пострадавших людях не поступало.

Напомним, ранее ростовчане в соцсетях пожаловались на потопы и падения деревьев из-за утренней стихии. К слову, возможность ливней с грозами, градом и ветром до 20−22 м/с еще сохранится в течение сегодняшнего дня, а также 23 июля.