С 12 августа запретят парковку в Саянском переулке в Иркутске

С 12 августа запретят парковку машин в Саянском переулке от пересечения с улицей Ядринцева, а также вдоль домов номер 12, 5б, 5 В, и 5 г. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.
— Решение принято на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения совместно с ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» в связи с тем, что на указанном участке, который является подъездом к школе № 23, заужена проезжая часть, — рассказали в пресс-службе.
Теперь там будут установлены знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».