Бывший продюсер Lamb of God рассказал о поп-идее в их альбоме Ashes of the Wake

В интервью Metal Hammer Фриман рассказал, что во время работы над пластинкой Lamb of God сопротивлялись любым предложениям со стороны. Однако продюсер убедил их, что припев в Now You've Got Something To Die For должен состоять из единственной одноименной строчки. «Тысячи людей будут скандировать в ответ, и это действительно вызовет эмоциональную связь», — сказал Джин музыкантам. Артисты согласились, несмотря на то что были против припевов как таковых.