Бывший продюсер Lamb of God рассказал о поп-идее в их альбоме Ashes of the Wake

Экс-продюсер грув-метал группы Lamb of God Джин Фриман, также известный как Machine, признался, что придумал сделать поп-припев в их песне Now You’ve Got Something To Die For из релиза Ashes of the Wake (2004).
В интервью Metal Hammer Фриман рассказал, что во время работы над пластинкой Lamb of God сопротивлялись любым предложениям со стороны. Однако продюсер убедил их, что припев в Now You've Got Something To Die For должен состоять из единственной одноименной строчки. «Тысячи людей будут скандировать в ответ, и это действительно вызовет эмоциональную связь», — сказал Джин музыкантам. Артисты согласились, несмотря на то что были против припевов как таковых.
Ранее фронтмен коллектива Рэнди Блай назвал продвижение музыки «головной болью».