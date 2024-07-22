Синоптики: холодная погода в Свердловской области установилась надолго

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, завтра, 23 июля, в средней тропосфере на севере УрФО оформится высотный циклон, который, опускаясь на Средний и далее на Южный Урал, надолго установит холодную погоду с небольшим, а кое-где умеренным дождем. Преобладающая температура ночью составит 8−13 градусов, а днем будет доходить до 15−20 градусов.