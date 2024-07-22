Особый асфальтобетон впервые применили в Нижнем Новгороде для ремонта дорог

Для ремонта дорог в Нижнем Новгороде впервые применили асфальтобетонные смеси с битумными вяжущими PG, которые подбираются под конкретные климатические условия и имеют увеличенный срок службы покрытия. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев.
По его информации, при подборе битумных вяжущих учитываются самые высокие и самые низкие пороги температуры за последние 20 лет, а также характеристики конкретных автодорог, например, интенсивность и скорость движения по ним.
Новые технологии используют при ремонте дороги на участке от управления ГЖД до транспортной развязки на пересечении проспекта Ленина и Комсомольского шоссе и на самой развязке.
Напомним, работы по замене трамвайных путей на улице Белинского в Нижнем Новгороде идут с опережением графика.