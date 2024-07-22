Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымский мост сейчас: в очереди стоят почти 1000 машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости Крым. В очереди на подъездах к Крымскому мосту проезда ожидают около 1000 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

Часом ранее в очереди стояли 880 машин, при этом подавляющее большинство находились с кубанской стороны. К этому часу затор образовался и со стороны Крыма.

«По состоянию на 13:00 в очереди со стороны Тамани находится 540 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи стоят 420 авто. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении.

Проезжать по транспортному переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута — 387 километров. Ориентировочное время в пути семь часов.