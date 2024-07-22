На пляже № 6 водохранилища «Дрозды», пляже № 4 водохранилища «Криница» ограничивается купание детей, не ограничивается купание взрослых и занятия видами водного спорта.
На пляжах № 5, 7, 8, 9 водохранилища «Дрозды», пляже № 6 водохранилища «Цнянское», пляже № 5 Заславского водохранилища приостанавливается купание детей и взрослых, занятия видами водного спорта не приостанавливаются до получения результатов повторных лабораторных исследований по данному показателю.
Поясняется, что такие решения приняты в связи с превышением индикаторного микробиологического показателя безопасности. Данные лабораторного контроля проб воды актуальны на 22 июля.
Санэпидслужба не рекомендует купаться на восьми пляжах в Минске
22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санэпидслужба не рекомендует купаться на восьми пляжах в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.
На пляже № 6 водохранилища «Дрозды», пляже № 4 водохранилища «Криница» ограничивается купание детей, не ограничивается купание взрослых и занятия видами водного спорта.