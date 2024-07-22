В энергосистеме Анапы устранили все крупные аварии

КРАСНОДАР, 22 июл — РИА Новости. Энергетическая система Анапы работает в штатном режиме, все крупные аварии устранены, число жителей, оставшихся без света, сократилось до 60 человек, сообщила мэрия Анапы в своем Telegram-канале.
В минувшую пятницу власти информировали о 17 тысяч человек в Анапе, оставшихся без электроэнергии в результате аномальной жары и высокой нагрузки на сети во всем Краснодарском крае. В воскресенье их количество сократилось до 1,5 тысячи человек.
«Энергетическая система Анапы работает в штатном режиме. Все крупные аварии устранены, массовых отключений нет. На данный момент без электроэнергии около 60 человек. Локальное повреждение линии выявлено сегодня утром в станице Благовещенской, у нескольких абонентов в городе проблемы с напряжением и счетчиками», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все точечные заявки находятся в работе, локальные повреждения будут устранены в течение ближайших часов.
Ранее мэр Анапы Василий Швец призвал увеличить количество аварийно-восстановительных бригад. Также принято решение усилить работу по выявлению фактов сверхпотребления энергии.
Кроме того, на заседании оперштаба в воскресенье мэр обратился к сетевым компаниям, заявив о необходимости увеличить в курортном городе людской и технический ресурс.