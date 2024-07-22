В энергосистеме Анапы устранили все крупные аварии

В минувшую пятницу власти информировали о 17 тысяч человек в Анапе, оставшихся без электроэнергии в результате аномальной жары и высокой нагрузки на сети во всем Краснодарском крае. В воскресенье их количество сократилось до 1,5 тысячи человек.