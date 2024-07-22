В связи с жарой в Воронежской поликлинике № 3 организовали горячую линию

В связи с жаркой погодой специалисты Воронежской городской поликлиники (ВГП) № 3 организовали горячую линию для своего прикрепленного населения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в понедельник, 22 июля.
— Летняя жара — причина тепловых и солнечных ударов, приводящих к обострению хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, гастриты, бронхиты и ряда других. Кроме того, высокие температуры способствуют возникновению сердечно-сосудистых катастроф: ишемической болезни сердца, гипертонического криза, инсульта и инфаркта. Риску неблагоприятных воздействий больше всего подвержены люди старше 55 лет, — рассказали в областном минздраве.
При ухудшении самочувствия пациенты, прикрепленные к обслуживанию к ВГП № 3, могут позвонить по номеру горячей линии — 8 (991) 323 25 44 — и задать интересующий вопрос или вызвать врача на дом.
Режим работы горячей линии: понедельник — пятница с 8:00 до 20:00.
По прогнозу синоптиков, понедельник, 22 июля, будет самым теплым днем на рабочей неделе. Воздух в Воронеже прогреется до +28… +30 градусов. В остальные дни температура воздуха в тени не будет превышать отметку +29 градусов.