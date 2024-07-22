В связи с жарой в Воронежской поликлинике № 3 организовали горячую линию

— Летняя жара — причина тепловых и солнечных ударов, приводящих к обострению хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, гастриты, бронхиты и ряда других. Кроме того, высокие температуры способствуют возникновению сердечно-сосудистых катастроф: ишемической болезни сердца, гипертонического криза, инсульта и инфаркта. Риску неблагоприятных воздействий больше всего подвержены люди старше 55 лет, — рассказали в областном минздраве.