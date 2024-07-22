Названы дата и место прощания с бывшим игроком омского «Авангарда»

Напомним, спортивная карьера Михаила Дурдина в составе омской команды стартовала в сезоне 1974−1975 годов, тогда как завершил спортивную карьеру он в 1988 году. В 1998 году Михаил Дурдин вернулся в родной клуб, но уже на административные должности. О его смерти в возрасте 68 лет стало известно в воскресенье, 21 июля 2024 года.