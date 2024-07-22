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Названы дата и место прощания с бывшим игроком омского «Авангарда»

В понедельник, 22 июля 2024 года в официальном телеграм-канале хоккейного клуба «Авангард» появилась информация о дате и месте прощания с бывшим игроком команды, в последние годы исполнявшем обязанности сервисмена, Михаила Дурдина.

Указано, что в последний путь его проводят в среду, 24 июля 2024 года, мероприятие запланировано с 10:30 до полудня в Воскресенском военном соборе, что на улице Партизанской. В свою очеедь, похороны пройдут на Приветном кладбище, извещают представители ХК «Авангард».

Напомним, спортивная карьера Михаила Дурдина в составе омской команды стартовала в сезоне 1974−1975 годов, тогда как завершил спортивную карьеру он в 1988 году. В 1998 году Михаил Дурдин вернулся в родной клуб, но уже на административные должности. О его смерти в возрасте 68 лет стало известно в воскресенье, 21 июля 2024 года.