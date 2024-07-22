Индийский фрегат и китайский эсминец. Программа Дня ВМФ — 2024 в Петербурге

Какие изменения в программу праздника внесут в Петербурге и Ленобласти, откуда лучше всего можно будет наблюдать парад военных кораблей и праздничный салют, и кто из гостей приедет в Северную столицу?
Парад состоится?
Утром воскресенья 28 июля на Стрелке Васильевского острова зажгут Ростральные колонны. Увидеть огонь на главных символах Петербурга можно будет с 11:00 до 14:00 и вечером с 21:00 до 23:30.Официально праздник начнётся в 10:00 с залпа 12 орудий около Петропавловской крепости. Затем на Неве пройдёт парад военных кораблей, на крейсере «Аврора» поднимут Андреевский флаг.
Участие в параде примут более 20 кораблей. Это парусные суда «Крузенштерн», «Мир», «Седов», сторожевой корабль «Сочи», а также малые ракетные, противолодочные суда, корветы и тральщики. На днях стало также известно, что в акваторию Балтийского моря вошли индийский фрегат и китайский эсминец. Сейчас судна следуют в Петербург, чтобы принять участие в параде.
Корабли торжественно пройдут по Неве под парадный марш «Море зовет» композитора Александры Пахмутовой.
Петербуржцы смогут насладиться зрелищем с Дворцовой, Адмиралтейской, Английской, Университетской набережных, а ещё приблизиться к кораблям и подробно рассмотреть их можно во время прогулки на теплоходе накануне праздника.
Обычно парад проходит ещё и в Кронштадте, но, по данным «Фонтанки», в этот раз впервые за восемь лет кронштадтская часть парада будет отменена. Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» и торпедная атомная подлодка «Тамбов», которые ранее прибыли в городскую гавань, теперь отправлены обратно в Северный флот.
Концерт и салют.
Жители и гости города также смогут посетить концерт в честь Дня ВМФ на Дворцовой площади. Вход на него свободный. Артисты начнут выступать с 13:30, правда состав исполнителей пока держится в секрете.
Обычно на празднике выступают военные и симфонические оркестры, ансамбли и оперные исполнители. В прошлом году на Дворцовой можно было увидеть таких звёзд эстрады, как Олег Газманов, «Сурганова и Оркестр» и другие. В этот раз ожидаются иностранные гости: военные коллективы из Индии, Вьетнама и КНР.
На главной площади будет многолюдно, поэтому лучше всего смотреть концерт на светодиодных экранах, установленных на Петровском спуске Адмиралтейской набережной или на пересечении Адмиралтейской набережной и Сенатской площади. Кульминацией праздника станет салют над Невой. Фейерверк начнут запускать от Петропавловской крепости в 22:30. Именно там для зрителей будут самые лучшие места для обзора. Ещё наблюдать салют можно с Троицкой площади.
Традиционно на День ВМФ проходит ещё и авиашоу, однако в прошлом году от него решено было отказаться. Состоится ли в этот раз «воздушный» парад — пока под вопросом.
Список официальных лиц, которых ждут в Северной столице на День ВМФ, также пока неизвестен. Традиционно на праздник приезжает президент Владимир Путин, который открывает парад.
Какие ограничения?
На время подготовки и проведения парада в Петербурге с 21 по 31 июля запретили движение маломерных судов. Как сообщила пресс-служба Смольного, ограничения действуют на участке от Троицкого моста до Галерного острова реки Екатерингофки, на участке Малой Невы от Невы до Биржевого моста, а также в Кронверкском проливе и Зимней канавке.
Кроме того, в целях безопасности запрещено использование беспилотных подводных и надводных судов и аппаратов в акватории Невской губы и на участке Невы от Большеохтинского моста до Галерного острова, на отрезке Малой Невы от Невы до Биржевого моста, в Кронверкском проливе и Зимней канавке.