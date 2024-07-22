Индийский фрегат и китайский эсминец. Программа Дня ВМФ — 2024 в Петербурге

На главной площади будет многолюдно, поэтому лучше всего смотреть концерт на светодиодных экранах, установленных на Петровском спуске Адмиралтейской набережной или на пересечении Адмиралтейской набережной и Сенатской площади. Кульминацией праздника станет салют над Невой. Фейерверк начнут запускать от Петропавловской крепости в 22:30. Именно там для зрителей будут самые лучшие места для обзора. Ещё наблюдать салют можно с Троицкой площади.