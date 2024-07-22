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На Левобережье Омска изменили работу три светофора

Изменения коснулись работы светофоров на Лукашевича.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на Лукашевича изменили схему работы трех светофоров, сообщили в региональном минтрансе.

Корректировки работы затронули следующие светофоры: на пересечении с улицами Дианова и Ватутина, на пересечении с проспектом Комарова и в районе остановки «Заречная».

«Просим вас проявить терпение при длительном ожидании разрешающего сигнала светофора на загруженных перекрёстках, а также строго руководствоваться сигналами светофора», — добавили в минтрансе Омской области.

В ведомстве также отметили, что такие корректировки направлены на разгрузку отдельных направлений из-за введенных ограничений на бульваре Архитекторов.