На Левобережье Омска изменили работу три светофора

В Омске на Лукашевича изменили схему работы трех светофоров, сообщили в региональном минтрансе.
Корректировки работы затронули следующие светофоры: на пересечении с улицами Дианова и Ватутина, на пересечении с проспектом Комарова и в районе остановки «Заречная».
«Просим вас проявить терпение при длительном ожидании разрешающего сигнала светофора на загруженных перекрёстках, а также строго руководствоваться сигналами светофора», — добавили в минтрансе Омской области.
В ведомстве также отметили, что такие корректировки направлены на разгрузку отдельных направлений из-за введенных ограничений на бульваре Архитекторов.