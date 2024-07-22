В Краснодаре изменят схему движения трамваев

В Краснодаре 22 и 24 июля по вечерам для шести трамвайных маршрутов изменят схемы движения. Это связано с ремонтом трамвайных путей на ул. Дмитриевская Дамба, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Сегодня вечером и 24 июля в вечернее время изменения в движении коснутся маршрутов № 1, 6, 7, 8, 20 и 22.
Последние трамваи маршрута № 6 «Юбилейный мкр. — ул. им. Димитрова» отправятся:
из Юбилейного микрорайона — 21:45 (по расписанию); от ул. им. Димитрова — 21:32.
Последние трамваи маршрута № 7 «Западное трамвайное депо — ул. им. Димитрова»:
от Западного трамвайного депо — 21:55 (по расписанию); от ул. им. Димитрова — 21:45.
После 22:10 движение маршрутов изменится: трамваи № 6 и № 7 будут следовать от ул. им. Димитрова в сторону Юбилейного микрорайона и Западного трамвайного депо по улицам Железнодорожной, им. Гоголя, Коммунаров и им. Горького.
Последние вагоны маршрута № 22 «Ул. им. Димитрова — ул. им. Петра Метальникова»:
от ул. им. Димитрова — 21:38 (по расписанию); от ул. им. Петра Метальникова — 21:59.
Рейс в 22:38 от ул. им. Петра Метальникова проедет до ул. им. Димитрова по улицам им. Островского, Клинической, Колхозной, Коммунаров и им. Гоголя.
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Жителей города просят быть внимательными и учитывать эти изменения при планировании поездок.