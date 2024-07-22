В Краснодаре изменят схему движения трамваев

После 22:10 движение маршрутов изменится: трамваи № 6 и № 7 будут следовать от ул. им. Димитрова в сторону Юбилейного микрорайона и Западного трамвайного депо по улицам Железнодорожной, им. Гоголя, Коммунаров и им. Горького.