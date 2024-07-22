Вернется ли в Пермский край жара: отвечают синоптики гидрометцентра

— Сейчас в Пермском крае начался активный циклонический процесс, который будет идти всю эту неделю и затронет следующий понедельник, — говорит Пищальникова. — Главный вопрос в том, какая интенсивность осадков нас ждет в конце недели — с 26 по 29 июля. Здесь все зависит от южного циклона, траектория которого сейчас прогнозируется двояко. Если его центральная часть будет расположена над Нижним Тагилом, значит, у нас весь восток региона накроет сильными дождями, чуть меньше достанется западным и центральным районам. Но если циклон уйдет на Тюменскую область, то дожди будет небольшими. В то же время, при любом из этих раскладов, точно можно сказать, что будет прохладно, облачно и ветрено, ветер будет умеренным, северным. Поэтому, если вы, собираясь на улицу, увидите в окно солнце, помните, оно обманчиво, возьмите с собой кофту.