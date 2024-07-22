Вернется ли в Пермский край жара: отвечают синоптики гидрометцентра

Сегодня, 22 июля, синоптики опубликовали неутешительный прогноз на всю рабочую неделю. Согласно ему, будет холодно и дождливо. В ГИС-центре ПГНИУ разочаровали еще больше, отметив, что в регионе начался самый продолжительный за пять лет период похолодания.
Не станут ли наступившие холода предвестниками конца лета. Вернется ли в Пермский край тепло? На этот вопрос «КП»-Пермь" ответила начальник отдела метеопрогнозов Пермского Гидрометцентра Евгения Пищальникова.
— Сейчас в Пермском крае начался активный циклонический процесс, который будет идти всю эту неделю и затронет следующий понедельник, — говорит Пищальникова. — Главный вопрос в том, какая интенсивность осадков нас ждет в конце недели — с 26 по 29 июля. Здесь все зависит от южного циклона, траектория которого сейчас прогнозируется двояко. Если его центральная часть будет расположена над Нижним Тагилом, значит, у нас весь восток региона накроет сильными дождями, чуть меньше достанется западным и центральным районам. Но если циклон уйдет на Тюменскую область, то дожди будет небольшими. В то же время, при любом из этих раскладов, точно можно сказать, что будет прохладно, облачно и ветрено, ветер будет умеренным, северным. Поэтому, если вы, собираясь на улицу, увидите в окно солнце, помните, оно обманчиво, возьмите с собой кофту.
Пищальникова напоминает, что макушка лета уже пройдена, и рассчитывать на возвращение в августе жары за +30 градусов не приходится.
— Хотя мы помним, что в августе бывали периоды с 30 и даже 35 градусной жарой, но пока таких погодных аномалий не предвидится. Согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России, который дал точный прогноз на июнь и июль, температура воздуха в августе ожидается выше климатической нормы, это около +25 днем и 10−12 градусов ночью. При этому уже сейчас мы понимаем, что первая пятидневка августа будет прохладной, вероятнее всего, со второй пятидневки температура начнет приходить в норму.
Пищальникова также напоминает, что период теплых ночей с комфортными температурами для прогулок или ночевки с палатками закончился и выше +15 воздух уже не прогреется.