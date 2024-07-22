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В Севастополе установят 300 бетонных укрытий на остановках

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости Крым. Власти Севастополя определили 299 остановок общественного транспорта, где будут установлены защитные железобетонные конструкции, первые блоки установят уже на этой неделе. Об этом шла речь в ходе аппаратного совещания правительства Севастополя.

Источник: РИА "Новости"

«Всего по остановочным павильонам определено 299 мест, на этой неделе уже приступаем к установке первых из них», — сообщил и.о. замгубернатора Павел Иено.

Защитные железобетонные укрытия также будут установлены в парках, скверах и на пляжах.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил ускорить процесс установки конструкций.

«Давайте так, чтобы (устанавливать) не по три-пять (конструкций в неделю), с учетом того, что их надо сотни установить, а чтобы ритмичнее было. Надо быстрее эту работу завершить».

призвал он

23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок.

В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. В ведомстве заявили, что сбиты над акваторией были четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.

Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт» по факту атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние.

На пляже в Учкуевке уже появилось первое в городе бетонное укрытие типа «блиндаж» прямо на остановке общественного транспорта. Кроме того, там оборудовали еще два — общей вместимостью около 400 человек.