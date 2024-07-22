Новое фондохранилище передано музею истории в Братске

Братскому городскому объединенному музею историю освоения Ангары передано новое фондохранилище. Сейчас в архиве музея находится около 90 тыс. экспонатов. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Братска.
— В этом здании будет порядка 15-ти фондохранилищ, архив, научная библиотека, кабинет фотофиксации, ряд специализированных вспомогательных помещений, — отметила директор МБУК «Братский городской объединенный музей истории освоения Ангары» Елена Маржинян.
Прошлые помещения не соответствовали нормам хранения предметов. В новом здании после проведения ремонта будут все необходимые условия. Так на замену окон уже выделено пять миллионов рублей.
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