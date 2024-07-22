Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новое фондохранилище передано музею истории в Братске

В архиве музея храниться более 90 тысяч предметов.

Источник: Комсомольская правда

Братскому городскому объединенному музею историю освоения Ангары передано новое фондохранилище. Сейчас в архиве музея находится около 90 тыс. экспонатов. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Братска.

— В этом здании будет порядка 15-ти фондохранилищ, архив, научная библиотека, кабинет фотофиксации, ряд специализированных вспомогательных помещений, — отметила директор МБУК «Братский городской объединенный музей истории освоения Ангары» Елена Маржинян.

Прошлые помещения не соответствовали нормам хранения предметов. В новом здании после проведения ремонта будут все необходимые условия. Так на замену окон уже выделено пять миллионов рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что администрация Бодайбо выплатит компенсацию ребенку, которого укусила собака.