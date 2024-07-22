В МЧС предупредили о высокой пожарной опасности в Пермском крае

В случае обнаружения пожара нужно сразу сообщить в пожарную охрану по номеру «101» — с мобильного телефона и «01» со стационарного телефона. Если заметили даже небольшое возгорание, необходимо незамедлительно принять меры, чтобы остановить его. Одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8−800−100−94−00 (круглосуточно).