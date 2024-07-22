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В Свердловской области готовят новые ограничения для курильщиков

Свердловские депутаты готовят новые запреты для курильщиков.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области введут новые ограничения для курильщиков. Их готовят депутаты Заксобрания. Закон вынесен на рассмотрение. Об этом сообщается на официальном сайте областного парламента.

— Предлагается установить, что в целях предотвращения воздействия окружающего табачного дыма и веществ запрещается курение табака: на расположенных вне территории автовокзала остановках, а также на расстоянии менее чем 15 метров от них, — говорится в документации.

Помимо этого, курить планируют запретить в подземных и крытых надземных переходах. Запрет хотят ввести и в границах городских лесов, скверов, парков и садов. Свердловчанам не разрешат курить на парковках, возле ларьков, магазинов, рядом с помещениями органов власти.

Сначала законопроект рассмотрит комитет по соцполитике Законодательного собрания 25 июля. Заседание парламента пройдет 30 июля.