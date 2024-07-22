На четырех улицах Иркутска частично уложили верхний слой асфальта

В областном центре продолжается ремонт дорог. На прошлой неделе подрядчики начали укладывать верхний слой асфальта на улице Байкальской в Солнечном, Володарского, Пролетарской и Чайковского — здесь работы уже близятся к завершению. Об этом рассказали в администрации Иркутска.
— Многие организации, с которыми заключены контракты в этом году, трудятся с опережением графика. Приятно видеть, как город преображается и становится удобнее для жителей, как появляются новые комфортные дороги и тротуары, — сказал мэр Руслан Болотов.
Кроме того, нижний слой асфальта обустраивали на улицах Литвинова, Якоби, Байкальской в районе центрального рынка, а также на объездной Ново-Ленино. А еще чинили инженерные сети, ставили ограждения и укладывали бордюры.
В 20-м Советском переулке, на улицах Горького и Трудовой (от Волжской до Иркутской 30-й Дивизии) занимались люками, тротуарами и газонами.
А на Ленинградской и в Спортивном переулке — монтажом бордюров и обустройством пешеходных зон.
Напомним, всего в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» приведут в Иркутске в порядок 26 улиц. Создадут условия и для водителей, и для пешеходов. Где получится, проезжую часть сделают шире, установят ливневки. А взамен срубленных сухих деревьев высадят новые.