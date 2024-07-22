На четырех улицах Иркутска частично уложили верхний слой асфальта

Напомним, всего в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» приведут в Иркутске в порядок 26 улиц. Создадут условия и для водителей, и для пешеходов. Где получится, проезжую часть сделают шире, установят ливневки. А взамен срубленных сухих деревьев высадят новые.