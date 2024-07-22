В Москве появится крупнейший многофункциональный концертный комплекс в Европе

В московском крытом парке развлечений «Остров мечты» откроется многофункциональный концертный комплекс, не имеющий аналогов в России и Европе.
«Новый концертный зал будет построен по передовым технологиям и оснащен самым высокотехнологичным оборудованием — аудио- и видеосистемами», — рассказал председатель правления холдинговой компании «Остров мечты» Амиран Муцоев. Строительство объекта начнется этим летом.
Первый концертный зал-трансформер в «Острове мечты», «Москва», заработал два года назад, уточняют «Аргументы и факты». Площадка-амфитеатр имеет четыре типа конфигурации и 4,2 тысячи посадочных мест.
Ранее объявил о закрытии московский клуб «Пропаганда», существовавший с 1997 года.