Власти Севастополя запретят посещение лесов с 26 июля

«Начиная с 26 июля, въезжать или заходить в леса смогут только сотрудники экстренных служб, сотрудники Севприроднадзора, лесники, а также люди, которым нужно проехать к своему дому или к даче — при условии, что другой дороги, кроме лесной, нет».