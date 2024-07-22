Власти Севастополя запретят посещение лесов с 26 июля

С 26 июля в Севастополе запретят посещение лесов из-за противопожарного режима. Устраивать пикники и просто заходить в лес нельзя будет на протяжении трех недель. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
«Начиная с 26 июля, въезжать или заходить в леса смогут только сотрудники экстренных служб, сотрудники Севприроднадзора, лесники, а также люди, которым нужно проехать к своему дому или к даче — при условии, что другой дороги, кроме лесной, нет».
Городские власти составили список мест, где можно будет отдохнуть, не рискуя получить штраф. Среди них Сапун-Гора, зона отдыха «Мыс Сарыч», урочище «Торопова дача», скала «Парус». При этом разводить костры можно только в урочище «Торопова дача». С полным списком разрешенных для посещения мест можно ознакомиться в телеграмме Михаила Развожаева.
Запрет на посещение лесов Севастополя может быть продлен, если в Крыму сохранится сухая и жаркая погода.
Напомним, за прошедшие выходные сотрудники МЧС пять раз тушили возгорания сухой растительности. С 17 апреля в Крыму введен особый противопожарный режим.