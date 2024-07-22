Последние недели: от Дома Советов в Калининграде остались руины (фоторепортаж)

Дом Советов в Калининграде почти снесли, вместо него остались грустные руины, лишь отдалённо напоминающие прежде знаковый архитектурный памятник. Последнее лето Дома Советов — в фоторепортаже «Клопс».
Уже сейчас кажется, что от здания осталось лишь бетонное основание, но процесс продолжится ещё какое-то время. Дом Советов полностью уйдёт в историю к концу августа, пообещал «Клопс» руководитель Корпорации развития Андрей Толмачёв.
«Работы не самые простые, поэтому не хотим торопиться. У нас сам проект демонтажа делится на три этапа. Первый этап — демонтаж [самого здания] до нулевой отметки, второй этап — цоколя в районе Московского проспекта. И третий этап подразумевает демонтаж резервуаров и фонтанов», — отметил руководитель.
По словам Андрея Толмачёва, главное — это верить в светлое будущее и «в наше желание сделать красивую, комфортную и безопасную территорию для граждан».