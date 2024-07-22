Последние недели: от Дома Советов в Калининграде остались руины (фоторепортаж)

«Работы не самые простые, поэтому не хотим торопиться. У нас сам проект демонтажа делится на три этапа. Первый этап — демонтаж [самого здания] до нулевой отметки, второй этап — цоколя в районе Московского проспекта. И третий этап подразумевает демонтаж резервуаров и фонтанов», — отметил руководитель.