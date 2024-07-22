Погорельцев на 19-й Линии теперь залила вода

Прокуратура Центрального округа организовала по данному факту проверку. Интерес к этому ЧП со стороны надзорного ведомства неслучаен. Напомним, в субботу, 20 июля, там случился крупный поржар. Сгорело 7 домов, один человек погиб. Причиной возгорания стала разгерметизация подземного газопровода, возбуждено уголовное дело.