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Погорельцев на 19-й Линии теперь залила вода

На территории, пострадавшей от пожара, вышла вода из водоразборной колонки.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 22 июля, на территории частного сектора по улице 19-я Линия вышла из «берегов» водоразборная колонка. Территорию подтопило.

Прокуратура Центрального округа организовала по данному факту проверку. Интерес к этому ЧП со стороны надзорного ведомства неслучаен. Напомним, в субботу, 20 июля, там случился крупный поржар. Сгорело 7 домов, один человек погиб. Причиной возгорания стала разгерметизация подземного газопровода, возбуждено уголовное дело.

«Установлено, что выход воды из колодца водоразборной колонки произошел в непосредственной близости от места воспламенения газовоздушной смеси», — сообщили в прокуратуре.

На момент прокурорской проверки разлив воды был ликвидирован аварийной бригадой АО «ОмскВодоканал».

«Работы по осушению затопленной территории, восстановлению электроснабжения и газоснабжения поставлены в прокуратуре округа на контроль», — уточнили в пресс-службе ведомства.