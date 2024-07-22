Погорельцев на 19-й Линии теперь залила вода

Сегодня, 22 июля, на территории частного сектора по улице 19-я Линия вышла из «берегов» водоразборная колонка. Территорию подтопило.
Прокуратура Центрального округа организовала по данному факту проверку. Интерес к этому ЧП со стороны надзорного ведомства неслучаен. Напомним, в субботу, 20 июля, там случился крупный поржар. Сгорело 7 домов, один человек погиб. Причиной возгорания стала разгерметизация подземного газопровода, возбуждено уголовное дело.
«Установлено, что выход воды из колодца водоразборной колонки произошел в непосредственной близости от места воспламенения газовоздушной смеси», — сообщили в прокуратуре.
На момент прокурорской проверки разлив воды был ликвидирован аварийной бригадой АО «ОмскВодоканал».
«Работы по осушению затопленной территории, восстановлению электроснабжения и газоснабжения поставлены в прокуратуре округа на контроль», — уточнили в пресс-службе ведомства.