В Калининграде новобранцы полка Росгвардии приняли присягу

Клятву на верность Родине дали 50 молодых жителей Калининградской области. Воинский ритуал провели в присутствии командования и военнослужащих полка, а также родственников призывников.
С принятием присяги молодых калининградцев поздравили начальник регионального Управления Росгвардии полковник полиции Виктор Галий, командир воинской части полковник Руслан Велиев и настоятель храма Георгия Победоносца отец Сергий. Почетным гостем церемонии стал олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк. Он поздравил новобранцев с важным событием в их жизни и пожелал легкой службы.
Теперь росгвардейцы будут нести службу на улицах Калининграда, обеспечивая охрану общественного порядка и безопасность жителей и гостей города.