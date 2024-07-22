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В Калининграде новобранцы полка Росгвардии приняли присягу

В дислоцированном на территории Калининграда специальном моторизованном полку Северо-Западного округа Росгвардии состоялась торжественная церемония принятия присяги молодыми бойцами.

Источник: KaliningradToday

Клятву на верность Родине дали 50 молодых жителей Калининградской области. Воинский ритуал провели в присутствии командования и военнослужащих полка, а также родственников призывников.

С принятием присяги молодых калининградцев поздравили начальник регионального Управления Росгвардии полковник полиции Виктор Галий, командир воинской части полковник Руслан Велиев и настоятель храма Георгия Победоносца отец Сергий. Почетным гостем церемонии стал олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк. Он поздравил новобранцев с важным событием в их жизни и пожелал легкой службы.

Теперь росгвардейцы будут нести службу на улицах Калининграда, обеспечивая охрану общественного порядка и безопасность жителей и гостей города.