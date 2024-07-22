В Калининграде новобранцы полка Росгвардии приняли присягу

С принятием присяги молодых калининградцев поздравили начальник регионального Управления Росгвардии полковник полиции Виктор Галий, командир воинской части полковник Руслан Велиев и настоятель храма Георгия Победоносца отец Сергий. Почетным гостем церемонии стал олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк. Он поздравил новобранцев с важным событием в их жизни и пожелал легкой службы.