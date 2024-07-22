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Нижегородские «Метеоры» будут останавливаться в Мариинском посаде

«Метеоры» будут следовать по маршруту Нижний Новгород — Казань.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородские «Метеоры» теперь будут останавливаться в Мариинском посаде в Чувашии. Об этом сообщает телеграм-канал «Уважаемые пассажиры».

Согласно информации, теперь на маршруте Нижний Новгород — Казань «Метеоры» будут останавливаться в Козьмодемьянске, Чебоксарах и Мариинском посаде. Ближайшие рейсы «Метеоров» из Нижнего Новгорода будут 24 и 31 июля, а из Казани 27 июля, а затем 2, 3 и 9 августа.

Напомним, ранее стало известно, что «Валдаи» начали курсировать между Нижним Новгородом и Бором. Время в пути составляет 15 минут.