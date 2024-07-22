YG Entertainment объявили о возвращении BLACKPINK в 2025 году

Основатель компании YG Entertainment Ян Хен Сок сообщил, что в 2025-м женская K-pop-группа BLACKPINK вернется с новым альбомом и отправится в мировой тур. Релиз станет для девушек первым с 2022 года.
На официальном YouTube-канале агентства Хен Сок рассказал, что кроме BLACKPINK на гастроли отправятся коллективы BABYMONSTER и TREASURE. Кроме того, он объявил о создании новой команды NEXT MONSTER и реюнионе герлз-бэнда 2NE1, распавшегося в 2016-м. Их тур начнется в октябре в Сеуле.
Ранее стало известно, что Розэ из BLACKPINK подпишет новый сольный контракт с лейблом BLACK.