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Маск анонсировал начало производства человекоподобных роботов в 2025 году

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что его компания-производитель электромобилей Tesla в 2025 году начнет производство человекоподобных роботов для внутреннего пользования.

Источник: Reuters

Маск сделал свой анонс в ответ на пост в соцсети X с прогнозами исследователя Дэниела Кокотайло относительно развития искусственного интеллекта в будущем и, в частности, повсеместного внедрения «роботов с физическими способностями, схожими с человеческими».

«У Tesla появятся по-настоящему полезные человекоподобные роботы в мелкосерийном производстве для… внутреннего пользования (в самой компании — ред.) в следующем году, и, надеюсь, в массовом производстве для других компаний в 2026», — сообщил американский миллиардер.

Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.

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