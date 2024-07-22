Маск анонсировал начало производства человекоподобных роботов в 2025 году

Маск сделал свой анонс в ответ на пост в соцсети X с прогнозами исследователя Дэниела Кокотайло относительно развития искусственного интеллекта в будущем и, в частности, повсеместного внедрения «роботов с физическими способностями, схожими с человеческими».
«У Tesla появятся по-настоящему полезные человекоподобные роботы в мелкосерийном производстве для… внутреннего пользования (в самой компании — ред.) в следующем году, и, надеюсь, в массовом производстве для других компаний в 2026», — сообщил американский миллиардер.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.