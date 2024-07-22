В Самаре ремонт улицы Александра Матросова завершат к 28 августа

Общая площадь ремонта составляет более 29 тысяч квадратных метров. Во время работ специалисты заменят люки колодцев и уложат новый слой асфальта из современных материалов. На время проведения работ водителей просят не оставлять машины на этом участке, чтобы не мешать обновлению дороги.