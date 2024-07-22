В Самаре ремонт улицы Александра Матросова завершат к 28 августа

В Самаре на улице Александра Матросова дорожники начали фрезерование — снятие старого слоя асфальтового покрытия. Участок от улицы Красных Коммунаров до проспекта Карла Маркса ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Общая площадь ремонта составляет более 29 тысяч квадратных метров. Во время работ специалисты заменят люки колодцев и уложат новый слой асфальта из современных материалов. На время проведения работ водителей просят не оставлять машины на этом участке, чтобы не мешать обновлению дороги.
На вопрос жителей Самары о сроках завершения ремонта улицы Александра Матросова ответила мэр города. Елена Лапушкина на оперативном совещании рассказала, что все работы планируют закончить к 28 августа текущего года.