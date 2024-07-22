Соглашение об уплате алиментов

В соответствии действующим семейным законодательством сумму алиментных выплат можно установить самостоятельно, на усмотрение сторон, но минимальный размер алиментов не может быть ниже той суммы, которая была бы установлена в судебном порядке. Нотариус не удостоверит соглашение, в случае занижения суммы алиментных платежей, а также проверит соответствие заключаемого соглашения закону. При этом сумма платежа зависит от количества детей плательщика алиментов, от его заработной платы. Так, в случае если выплаты осуществляются на единственного ребенка, минимальная сумма алиментных выплат составит не менее 25% от заработной платы плательщика (¼ доля), на двоих детей выплата составит 33% от заработной платы плательщика (⅓ доля), если же детей 3 и более, то 50% (½ доля) от заработной платы плательщика.