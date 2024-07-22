Соглашение об уплате алиментов

Официальная статистика бракоразводных процессов России оставляет желать лучшего. Большинство семей принявшие решения о расторжение брака имеют общих несовершеннолетних детей. Процесс в большинстве случаев для сторон болезнетворный, и одной из важных тем при разводе является финансовое обеспечение детей. При наличии в семье несовершеннолетних детей развод происходит в судебном порядке, но вопрос о содержании детей возможно решить и в досудебном порядке, путем заключения соглашения об уплате алиментов.
Стоит отметить, что такое соглашение возможно заключить не только в отношении несовершеннолетних детей, а также в пользу нетрудоспособных и нуждающихся членов семьи, например в пользу престарелых родителей или бывших супругов.
Одним из критериев необходимого для заключения соглашения об уплате алиментов является обоюдность сторон, в противном случае решать вопрос об обеспечении детей придется в суде, то есть сторонам договора необходимо заранее согласовать сумму алиментных платежей и основные условия такого соглашения. К основным условиям соглашения об уплате алиментов относят размер выплат, сроки и формы перечисления, а также индексацию выплат.
В соответствии действующим семейным законодательством сумму алиментных выплат можно установить самостоятельно, на усмотрение сторон, но минимальный размер алиментов не может быть ниже той суммы, которая была бы установлена в судебном порядке. Нотариус не удостоверит соглашение, в случае занижения суммы алиментных платежей, а также проверит соответствие заключаемого соглашения закону. При этом сумма платежа зависит от количества детей плательщика алиментов, от его заработной платы. Так, в случае если выплаты осуществляются на единственного ребенка, минимальная сумма алиментных выплат составит не менее 25% от заработной платы плательщика (¼ доля), на двоих детей выплата составит 33% от заработной платы плательщика (⅓ доля), если же детей 3 и более, то 50% (½ доля) от заработной платы плательщика.
Как правило, соглашение об уплате алиментов подразумевает выплату денежных средств, в силу того, как задачей таких платежей является ежедневное обеспечение ребенка средствами к существованию, включая оплату питания, проживания, образования и пр. В соглашении возможно предусмотреть как единоразовую выплату (к примеру, крупного денежного платежа), так и периодические, где важно учесть регулярность индексаций данных выплат. Если данное условие не прописано в соглашении об уплате алиментов, то производится предусмотренная законом индексация.
Одной из форм платежа, что скорее является исключением, нежели правилом, может являться передача имущества в зачет алиментных выплат (к примеру, передача в собственность ребенка жилого помещения).
Соглашение об уплате алиментов подлежит обязательному нотариальному удостоверению. При желании обоих родителей внести изменения в такое соглашение, они также должны обратиться к нотариусу, но в случае отсутствия воли одной из сторон, внести такие изменения возможно только в судебном порядке по иску одной из сторон. Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате алиментов или одностороннее изменение его условий недопустимы.
В случае нарушения условий соглашения, оно имеет силу исполнительного листа, что является главным преимуществом для получателя, поскольку предоставляет ему возможность напрямую предъявить такое соглашение для исполнения в службу судебных приставов, тем самым избежать судебных тяжб. Стоимость такого соглашения состоит из федерального тарифа, установленного налоговым законодательством, что оставляет 250 рублей, и регионального тарифа, установленного для каждого субъекта РФ, в Омской области — 10980 рублей.
Григорьева Людмила Георгиевна, нотариус Знаменского района Омской области.