Нижегородцев пытаются запугать сообщениями об отравленной воде

«Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области заявляет, что на территории Нижегородской области случаев отравления питьевой водой не зарегистрировано, данная информация является недостоверной», — заявили в ведомстве.
Тем временем, главный редактор информационного агентства «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале отметил, что первоначальные сообщения об опасной воде появились на юге России и вскоре распространились вплоть до Красноярска.
«Вся бутилированная вода в соответствии с действующим законодательством маркируется Data Matrix кодом. Любой покупатель может проверить подлинность бутылки, отсканировав код с помощью бесплатного мобильного приложения Честный знак и камеры мобильного устройства», — рассказал Никонов.
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