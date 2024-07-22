Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцев пытаются запугать сообщениями об отравленной воде

НИЖНИЙ НОВГОРОД. Очередной фейк об опасной воде гуляет по мессенджерам в разных регионах России. В прошлом году распространялись ложные сведения о зараженной холерой воде, в текущем — об отравленной воде в бутылках. Нижегородская область не стала исключением. Что на самом деле происходит — рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области заявляет, что на территории Нижегородской области случаев отравления питьевой водой не зарегистрировано, данная информация является недостоверной», — заявили в ведомстве.

Тем временем, главный редактор информационного агентства «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале отметил, что первоначальные сообщения об опасной воде появились на юге России и вскоре распространились вплоть до Красноярска.

«Вся бутилированная вода в соответствии с действующим законодательством маркируется Data Matrix кодом. Любой покупатель может проверить подлинность бутылки, отсканировав код с помощью бесплатного мобильного приложения Честный знак и камеры мобильного устройства», — рассказал Никонов.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал, как без опаски употреблять дыни и арбузы: на что стоит обратить внимание при покупке и когда в них может зародиться кишечная палочка.