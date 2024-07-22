Нижегородцев пытаются запугать сообщениями об отравленной воде

НИЖНИЙ НОВГОРОД. Очередной фейк об опасной воде гуляет по мессенджерам в разных регионах России. В прошлом году распространялись ложные сведения о зараженной холерой воде, в текущем — об отравленной воде в бутылках. Нижегородская область не стала исключением. Что на самом деле происходит — рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.