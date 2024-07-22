Президент Молдовы должен продвигать семейные ценности, а дети — жить на родине: опрос

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. Президент Молдовы должен продвигать семейные ценности, об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного компанией по политическим исследованиям и консультациям Intellect Group.
Так, 80% опрошенных полностью согласились с тем, что президент страны должен продвигать семейные ценности. А вот с проевропейской ориентацией лидера согласились далеко не все — только 37,1% полностью поддерживают этот тезис.
При этом большая часть респондентов хочет, чтобы их дети жили в Молдове (65,7% полностью согласны). И в процветающее будущее республики верит половина (54,6%) опрошенных.
Большинство гордится своей принадлежностью к Молдове (76,2% полностью согласны).
«Эти данные подчеркивают значимость национальной гордости и семейных ценностей для молдавского общества, а также показывают разногласия в отношении проевропейской ориентации», — отмечает руководитель Intellect Group Ян Лисневский.
Опрос проводился с 8 по 17 июля 2024 года среди 986 взрослых лиц старше 18 лет, имеющих право голоса. Погрешность не превышает 3,1 процентных пунктов.