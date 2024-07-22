В Минспорта напомнили, какие улицы будут перекрыты из-за забега «Ночная Казань»

Так, с 23.30 27 июля и до 00:40 следующего дня будет полностью перекрыто движение по Кремлевской дамбе (по направлению от ул. Батурина до ул. Декабристов), по ул. Декабристов (от Кремлевской дамбы до ул. С. Хакима и от ул. С. Хакима до Кремлевской дамбы).