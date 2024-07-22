Власти Казани не планируют запрещать самокаты

«Мы не планируем отказываться от самокатов. Их надо воспринимать как элемент повседневной жизни. Все-таки это тот же элемент мобильности. Нельзя идти вразрез с прогрессом. Он все равно будет развиваться несмотря на запреты», — сказал Алексей Сидоров KazanFirst.