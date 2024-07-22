Власти Казани не планируют запрещать самокаты

«Мы не планируем отказываться от самокатов. Их надо воспринимать как элемент повседневной жизни. Все-таки это тот же элемент мобильности. Нельзя идти вразрез с прогрессом. Он все равно будет развиваться несмотря на запреты», — сказал Алексей Сидоров KazanFirst.
Глава комитета по транспорту Казани отметил, что комитет в сотрудничестве с операторами убрал зону проката на перекрестке улиц Аделя Кутуя и Гвардейской, где расположен социальный фонд.
В апреле в Казани ввели запрет на использование самокатов и велосипедов с электродвигателем на ул. Баумана, ул. Петербургской, на территории Казанского кремля, в парках «Кырлай» и «Урам», под мостом «Миллениум», в Горкинско-Ометьевском лесу и в других общественных местах города.