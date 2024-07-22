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Власти Казани не планируют запрещать самокаты

В Казани не собираются запрещать езду на самокатах. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на слова председателя Комитета по транспорту города Алексей Сидоров.

«Мы не планируем отказываться от самокатов. Их надо воспринимать как элемент повседневной жизни. Все-таки это тот же элемент мобильности. Нельзя идти вразрез с прогрессом. Он все равно будет развиваться несмотря на запреты», — сказал Алексей Сидоров KazanFirst.

Глава комитета по транспорту Казани отметил, что комитет в сотрудничестве с операторами убрал зону проката на перекрестке улиц Аделя Кутуя и Гвардейской, где расположен социальный фонд.

В апреле в Казани ввели запрет на использование самокатов и велосипедов с электродвигателем на ул. Баумана, ул. Петербургской, на территории Казанского кремля, в парках «Кырлай» и «Урам», под мостом «Миллениум», в Горкинско-Ометьевском лесу и в других общественных местах города.